الحريري: جنّب الله لبنان التهور السياسي والتخبط الاقتصادي

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن عيد الفطر المبارك يأتي في ظل أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية متفاقمة، مضيفا: "نسأل الله أن يُجنّب لبنان منزلقات التهور السياسي والتخبط الاقتصادي".وأضاف الحريري - في تصريح اليوم - "نفرح بحلول عيد الفطر السعيد رقم تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والظروف القاسية التي تواجه اللبنانيين والعرب جراء وباء كورونا".وتابع: "إنها فرحة الالتزام بركن من أركان الدين الحنيف التي تعلو فوق الأحزان والمتاعب، ونسأل الله أن يسعد أوقات اللبنانيين والمسلمين والعرب، ويوحد كلمتهم وينصر قدسهم، ويرفع عنا جميعا بلاء الوباء، ويجنب بلادنا منزلقات التهور السياسي والتخبط الاقتصادي".ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.