داعية إسلامي: المتوفى يقبل اعتذار ظالمه في حالة واحدة

قال الشيخ رمضان عبدالرزاق، داعية إسلامي: إن الاعتذار في الدين الإسلامي من أولى الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، فالمؤمن ينبغي عليه إذا أساء إلى غيره أن يبادر بالاعتذار حتى يكون مقبولًا كما أرشدنا القرآن الكريم إلى ذلك، ودلت عليه قصص القرآن الكريم.وأضاف عبدالرزاق، خلال برنامج "اسأل مع دعاء"، والمذاع على فضائية "النهار"، أنه لا بد أن نربي أولادنا على ثقافة الاعتذار وعدم الكبرياء، الأمر الذي يجعل منها بالفعل قيمة نادرة لا يقبل عليها إلا ذوو النفوس الكريمة والشخصيات القوية، التي تعدها إحدى مكارم الأخلاق، مضيفا أن الاعتذار لله يأتي من التوبة فقط.وأشار الداعية الإسلامي إلى أنه في حالة وفاة شخص ظلمه شخص آخر ولم يقدم الاعتذار قبل وفاته، يمكن أن يقدم الاعتذار من خلال الصدقة على روحه، مؤكدًا أيضًا أن الله يقبل توبة العبد حتى في سكرات الموت قبل طلوع الروح، لذلك يقبل الشخص المتوفى اعتذار شخص ظلمه.