كمال أوغلو: سنصل إلى حكم تركيا قريبًا جدًا (فيديو)

قال كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن السلطة الحاكمة في تركيا، والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية لا تحاول حل المشكلات لكنها تصنعها.وأكد، خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية، أن حزب الشعب الجمهوري سيصل إلى السلطة قريبًا جدًا.وأضاف زعيم المعارضة أنه لا يوجد في تركيا أي مشكلة لا يمكن حلها، معلقًا: "يمكن حل جميع مشكلات تركيا بالعقل والمنطق والوحدة، إن من عليهم حل المشكلات في تركيا هم من يصنعون المشكلات والأزمات، يعني أن من بالسلطة لا يحلون المشكلات بل يضيفون مشكلات إضافة للموجودة".