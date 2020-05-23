الأرصاد: طقس أول أيام العيد معتدل.. والقاهرة 28 درجة
السبت 23/مايو/2020 - 02:11 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأحد- أول أيام عيد الفطر- لطيفا نهارا ومائلا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
الإسكندرية 25 20
وادي النطرون 28 18
طنطا 27 18
شبين الكوم 27 18
دمنهور 26 19
بلطيم 25 19
مطروح 22 18
السلوم 24 18
سيوة 30 17
بورسعيد 24 21
دمياط 25 21
الزقازيق 27 18
المنصورة 27 18
الإسماعيلية 29 18
السويس 29 19
العريش 25 17
رفح 25 18
رأس سدر 30 19
نخل 28 15
نويبع 28 21
طابا 26 18
كاترين 23 11
الطور 32 23
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 32 24
مرسى علم 30 25
الفيوم 28 18
بنى سويف 29 18
المنيا 29 17
أسيوط 30 18
سوهاج 31 21
قنا 32 23
الأقصر 33 24
أسوان 34 25
ادفو 34 25
أبوسمبل 35 27
الوادي الجديد 33 23
شلاتين 33 28
أبورماد 33 28
حلايب 30 25
رأس حدربة 32 27
كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
الإسكندرية 25 20
وادي النطرون 28 18
طنطا 27 18
شبين الكوم 27 18
دمنهور 26 19
بلطيم 25 19
مطروح 22 18
السلوم 24 18
سيوة 30 17
بورسعيد 24 21
دمياط 25 21
الزقازيق 27 18
المنصورة 27 18
الإسماعيلية 29 18
السويس 29 19
العريش 25 17
رفح 25 18
رأس سدر 30 19
نخل 28 15
نويبع 28 21
طابا 26 18
كاترين 23 11
الطور 32 23
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 32 24
مرسى علم 30 25
الفيوم 28 18
بنى سويف 29 18
المنيا 29 17
أسيوط 30 18
سوهاج 31 21
قنا 32 23
الأقصر 33 24
أسوان 34 25
ادفو 34 25
أبوسمبل 35 27
الوادي الجديد 33 23
شلاتين 33 28
أبورماد 33 28
حلايب 30 25
رأس حدربة 32 27