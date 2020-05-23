الأرصاد: طقس أول أيام العيد معتدل.. والقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأحد- أول أيام عيد الفطر- لطيفا نهارا ومائلا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 28 18الإسكندرية 25 20وادي النطرون 28 18طنطا 27 18شبين الكوم 27 18دمنهور 26 19بلطيم 25 19مطروح 22 18السلوم 24 18سيوة 30 17بورسعيد 24 21دمياط 25 21الزقازيق 27 18المنصورة 27 18الإسماعيلية 29 18السويس 29 19العريش 25 17رفح 25 18رأس سدر 30 19نخل 28 15نويبع 28 21طابا 26 18كاترين 23 11الطور 32 23شرم الشيخ 33 24الغردقة 32 24مرسى علم 30 25الفيوم 28 18بنى سويف 29 18المنيا 29 17أسيوط 30 18سوهاج 31 21قنا 32 23الأقصر 33 24أسوان 34 25ادفو 34 25أبوسمبل 35 27الوادي الجديد 33 23شلاتين 33 28أبورماد 33 28حلايب 30 25رأس حدربة 32 27