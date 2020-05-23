باحث: قنوات الإخوان تبرر أفعال عناصرها في «الاختيار» (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن ردود فعل العناصر الإرهابية بدأت قبل بدء مسلسل "الاختيار" بالتسريبات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن جميع قنوات الإخوان الإرهابية تبرر للعناصر الإرهابية أفعالها في المسلسل، واستغلوا موضوع "ابن تيمية" في الهجوم على المسلسل.وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن الهزيمة محققة لا محال مع تنظيم العناصر الإرهابية، وسوف يتم تفكيكه تمامًا، وهناك حالة جذر لهذا التنظيم، لافتًا إلى أن التمويل الذين يجنوه هو السبب في استمرارهم لتلك العمليات الإرهابية.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.