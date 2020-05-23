رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالات فورية بمساحة 2595 مترا وتنفيذ 234 حالة تعد بالمنوفية

السبت 23/مايو/2020 - 11:40 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
ولاء القاضى
طباعة
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات للتعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بلغ 234 حالة تعد بإجمالى مساحة 10 أفدنة و7 أسهم، وذلك خلال فترة الحظر من يوم 25 مارس وحتى الخميس 21 مايو الجارى.

وأكد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.

هذا وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة 6 حالات تعدى عبارة عن تشوينات بطريق قويسنا - شبين الكوم بمساحة 1100 متر، وتنفيذ 2 حالة تعدى فورية بكفر طنبدى ومنشأة عصام بإجمالى مساحة 155 متر.

وأضاف بأنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة داخل الحيز العمرانى بقرى كفر بنى غريان وشبرا بخوم بقويسنا بمساحة 690 مترا، وكذا تنفيذ 6 حالات تعد بمساحة 650 متر بناء مخالف بسرس الليان، فضلًا عن تنفيذ 15 قرار لإزالة التعديات على حرم طريق مصر - إسكندرية الزراعى بنطاق مركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للطرق والكباري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضروة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال إجازة عيد الفطر والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

29 مصابا بكورونا في دمياط بسبب الإفطار الجماعي و230 حالة تعاف

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

منوعات

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

«البحوث الفلكية»: الحسابات تقطع بوجود الهلال لكن لا تضمن رؤيته

زيمبابوى: المدرسون يهددون بالإضراب حال إعادة فتح المدارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992