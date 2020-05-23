إزالات فورية بمساحة 2595 مترا وتنفيذ 234 حالة تعد بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات للتعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بلغ 234 حالة تعد بإجمالى مساحة 10 أفدنة و7 أسهم، وذلك خلال فترة الحظر من يوم 25 مارس وحتى الخميس 21 مايو الجارى.وأكد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.هذا وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة 6 حالات تعدى عبارة عن تشوينات بطريق قويسنا - شبين الكوم بمساحة 1100 متر، وتنفيذ 2 حالة تعدى فورية بكفر طنبدى ومنشأة عصام بإجمالى مساحة 155 متر.وأضاف بأنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة داخل الحيز العمرانى بقرى كفر بنى غريان وشبرا بخوم بقويسنا بمساحة 690 مترا، وكذا تنفيذ 6 حالات تعد بمساحة 650 متر بناء مخالف بسرس الليان، فضلًا عن تنفيذ 15 قرار لإزالة التعديات على حرم طريق مصر - إسكندرية الزراعى بنطاق مركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للطرق والكباري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ومن جانبه شدد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضروة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدي للمخالفين خلال إجازة عيد الفطر والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.