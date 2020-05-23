واشنطن بوست: واشنطن بحثت إجراء أول تجربة نووية منذ 1992

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثت الأسبوع الماضي ما إذا كان يتعين إجراء أول اختبار نووي أمريكي منذ العام 1992.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار قولهم"هذه القضية أثيرت خلال اجتماع لمسؤولين كبار يمثلون أكبر أجهزة الأمن القومي بعد اتهامات من الإدارة بأن روسيا والصين تجريان اختبارات نووية ذات قوة تفجيرية منخفضة".وقال المسؤولون إن الاجتماع لم يصل إلى اتفاق على إجراء تجربة نووية واتُخذ بدلا منذ ذلك قرار بالقيام بإجراءات أخرى ردًا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين.