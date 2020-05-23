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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تستقدم تعزيزات لوجستية لقواعدها في الحسكة

السبت 23/مايو/2020 - 11:15 ص
القوات التركية
القوات التركية
مروة عنبر
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تواصل القوات التركية انتهاكاتها لسيادة الأراضي السورية بإدخالها، صباح اليوم السبت، تعزيزات ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن القوات التركية أدخلت 12 سطحة عبر معبر مدينة رأس العين محملة بصفائح وعوارض إسمنتية تستخدم في إنشاء المقرات والتحصينات واتجهت جنوبا إلى قواعدها غير الشرعية بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

وقامت قوات النظام التركي بإدخال عشرات الاليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب بنزوح كبير للمدنيين عن قراهم وبلداتهم.

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