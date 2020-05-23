مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

أعلن مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الروسية، أن تجارب قبل سريرية على لقاح ضد الفيروس التاجي (كورونا المستجد كوفيد 19)، أظهرت نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 يونيو المقبل.وقال مدير المركز الروسي، ألكسندر جينتسبرج في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت:" إنه بنهاية الصيف يمكننا البدء في إنتاج هذا اللقاح"، وأضاف:" أنه اختبر هذا اللقاح على نفسه".