«الإفتاء» تحذر من دعاوى التجمعات لصلاة عيد الفطر

حذرت دار الإفتاء من دعاوى التجمعات لصلاة عيد الفطر المبارك، في ظل استمرار غلق المساجد منعَا لتفشي فيروس كورونا المستجد.ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنبيه مهم بخصوص صلاة العيد من صلى صلاة العيد في المنزل سيحصل على أجرها كاملًا، ومن يفعل ذلك سيأخذ ثواب أكبر لأنه أكثر حرصًا على حياة الناس وهو ما يدعو إليه الإسلام".واستشهدت الدار بقوله تعالى: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، ومن خالف تلك الإجراءات الاحترازية ودعا للصلاة في المساجد أو على أسطح المنازل أو أي تجمع في أي مكان فهو آثم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.