حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 23 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم السبت 23 مايو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:الحملمهنيًا: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.عاطفيًا: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.الثورمهنيًا: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.عاطفيًا: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء.صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.الجوزاءمهنيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة.عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة إليك، ولا سيما من قبل الشريك.صحيًا: تمهّل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولًا.السرطانمهنيًا: تضطر إلى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما.عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم.صحيًا: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط.الأسدمهنيًا: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم قد يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل.عاطفيًا: تبدو مستعدًا لاتخاذ قرار حاسم أو تسمع جوابًا، كما ترغب في إدخال تغيير على جوهر العلاقة.صحيًا: حاول قدر الإمكان السيطرة على انفعالك وخصوصًا حين تكون مع العائلة.العذراءمهنيًا: عليك القيام بجهود مضاعفة لتنال المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن ينفعك بشيء.عاطفيًا: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد.صحيًا: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة.الميزانمهنيًا: مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقًا ويبتسم لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك.عاطفيًا: إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدًّا لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلًا، وتسعد بتلبية الدعوات.صحيًا: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك.العقربمهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.عاطفيًا: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك.صحيًا: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيّئ إلى أسوأ.القوسمهنيًا: قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضًا على واقع ما.عاطفيًا: عودة حب قديم إلى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي.صحيًا: يوم مثالي للتخلص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي.الجديمهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.عاطفيًا: ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك، وإذا كنت ترى أن من المناسب طرح عدة قضايا عليه تثير قلقك فلا تتردد لحظة.صحيًا: مشاكل طفيفة قد توقعك في توترات عصبية تؤثر في حياتك، فتجنبها قدر الإمكان.الدلومهنيًا: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة تحت تأثير المثلث الفلكي الهوائي فيسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.الحوتمهنيًا: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد، الأهمية تكمن في استعادة الثقة بالنفس.عاطفيًا: ما زلت متسرعًا والاقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع.صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.القوسمهنيًا: قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضًا على واقع ما.عاطفيًا: عودة حب قديم إلى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي.صحيًا: يوم مثالي للتخلص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي.الجديمهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.عاطفيًا: ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك، وإذا كنت ترى أن من المناسب طرح عدة قضايا عليه تثير قلقك فلا تتردد لحظة.صحيًا: مشاكل طفيفة قد توقعك في توترات عصبية تؤثر في حياتك، فتجنبها قدر الإمكان.الدلومهنيًا: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة تحت تأثير المثلث الفلكي الهوائي فيسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.الحوتمهنيًا: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد، الأهمية تكمن في استعادة الثقة بالنفس.عاطفيًا: ما زلت متسرعًا والاقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع.صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.