بسبب كورونا.. تركيا تلاحق 1100 ناشط على مواقع التواصل الاجتماعى

أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على 510 نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أصل 1100 متهم، من المقرر القبض عليهم خلال الأيام الجارية بسبب منشوراتهم عن فيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".وأكدت الداخلية، في بيانها، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، أنها حددت أكثر من 10 آلاف تغريدة استفزازية بشأن فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، وأن أغلبها حسب زعمها لا أساس لها من الصحة.يذكر أن الوزارة أعلنت، في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، أنها تعرفت على 616 شخصًا شاركوا محتوى استفزازيا عن فيروس كورونا، مؤكدة أنها اعتقلت 229 منهم، كما حددت في مارس الماضي 93 ناشطًا واعتقلت 19 متهمًا منهم.