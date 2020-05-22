السيسي وبن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة هاتفيًا، مساء اليوم، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وتمنى الرئيس السيسي، لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.ومن جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.