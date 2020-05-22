بومبيو لـ السراج: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقالت إن بومبيو أبلغ السراج معارضة الولايات المتحدة لاستمرار دخول الأسلحة والذخائر إلى ليبيا.وأكد ​وزير الخارجية​ الأميركي، ​مايك بومبيو​، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية"، لافتًا إلى أن "الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي".وفي اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ​فايز السراج​، دعا بومبيو السراج إلى الالتزام بمقررات مؤتمر ​برلين​، مؤكدًا "حرص ​الولايات المتحدة​ على تحقيق الاستقرار في ​ليبيا​ وإنهاء معاناة شعبها وأنها ستعمل على تحقيق ذلك".من جانبه، أعرب السراج عن التقدير للموقف الأميركي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن "​حكومة الوفاق​ الوطني تخوض حربًا فرضت عليها، وأنها تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وقتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية".