ترودو يعرب عن تعازيه لضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، عن تعازيه لأسر الضحايا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية في كراتشي.وتحطمت طائرة باكستانية تحمل 107 أشخاص، في منطقة سكنية مكتظة قريبة من مطار كراتشي في وقت سابق اليوم.وقال رئيس الوزراء ترودو "استيقظنا هذا الصباح على أنباء رهيبة قادمة من باكستان، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية تقل أكثر من 100 راكب في حي سكني في كراتشي، نعرب عن تعازينا لجميع الضحايا وأسرهم، قلوبنا مع باكستان اليوم".على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الكندي، إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لمساعدة المقاطعات على زيادة اختبارات فيروس كورونا بشكل كبير لتفادي موجة ثانية محتملة من كوفيد 19.وأوضح ترودو أنه يجب زيادة الاختبار على الفور في أونتاريو وكيبيك، خاصة بعد أن فتحت المقاطعات الاقتصاد تدريجيا، حيث لا تزال أعداد الإصابات مرتفعة.وتتمتع كندا بالقدرة على اختبار حوالي 60 ألف شخص كل يوم، ولكن متوسط عدد الاختبارات التي تجريها حوالي 28000 اختبار يوميا فقط.