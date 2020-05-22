الصحة العراقية: أرقامنا بشأن «كورونا» صحيحة

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الجمعة، أن جميع الأرقام التي تعلن بشأن فيروس "كورونا" صحيحة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع "كورونا" وفتح الجامعات والمدارس.وقال التميمي - في مؤتمر عقده اليوم في كربلاء وأوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "الوزارة جادة لتذليل المعوقات التي حالت دون افتتاح مستشفى الإمام الحسن المعروفة بالمستشفى التركي".وطمأن التميمي المواطنين قائلا "جميع أرقامنا التي تعلن من قبلنا حول عدد الإصابات بفيروس كورونا هي صحيحة"، مضيفا "أننا اتخذنا قرارًا ممكن أن نتعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية وتفتح الدوائر والجامعات والمدارس".وأوضح أن نتائج اختبارات (كورونا) بإشراف منظمة الصحة العالمية وليس للوزارة شيء تخفيه.. وتابع قائلا "أننا نسعى لزيادة عمليات الفحص لتصل لعشرة آلاف فحص باليوم للسيطرة عليه".وفي سياق متصل، تم اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في جانب الكرخ من بغداد، وتم نقلهم جميعًا إلى الحجر الصحي.فيما أعلنت دائرة صحة ديالي تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" توزعت بواقع إصابة واحدة في قضاء المقدادية، وواحدة في منطقة الهويدر، وحالة في قضاء بعقوبة، وطفل في منطقة خان اللوالوة ملامس لمصاب بالمنطقة.