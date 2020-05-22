إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الشئون الدينية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد سيوافق أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441.وأوضحت الوزارة فى بيان أصدرته فى هذا الشأن أن لجان الرؤية الشرعية التى انتشرت فى 80 موقعًا فى مختلف أنحاء إندونيسيا لم يثبت لديها رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة (بتوقيت إندونيسيا) وعلى ذلك يكون يوم الأحد الموافق 24 مايو لسنة 2020 هو أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441.ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن وزير الشئون الدينية الإندونيسى فخر الرازى القول، خلال اجتماع محدود بوزارة الشئون الدينية بجاكرتا، إنه بعد أن تم وضع الحسابات الفلكية فى الاعتبار والنتائج التى توصلت إليها لجان الرؤية الشرعية مساء اليوم الجمعة ثبت للوزارة أن يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال للعام الهجرى 1441.