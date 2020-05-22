1830 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 605 حالات من المرض وذلك في 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7893 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة.وقال موقع الوزارة أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس.ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 175 حالة، موضحة أن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 50 عاما، والثاني 43 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.