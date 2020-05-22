روسيا تتوقع ارتفاع وفيات كورونا في مايو

أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنّها تتوقع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد خلال شهر مايو، في ظل أنها ثاني أكثر الدول تأثرًا بالوباء من حيث عدد الإصابات.وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولي الرعاية الصحية: "مسار تطور الوباء في روسيا يشير إلى أنّه سيتم تسجيل ارتفاع كبير في مؤشرات الوفيات رغم جهود الأطباء".وسجّلت روسيا، اليوم، 150 وفاة وهي أعلى معدّل وفيات ناجمة عن الوباء على الأراضي الروسية حتى تاريخه، وسط اتّهامات للمسؤولين بعدم الإعلان عن المعدلات الحقيقية للوفيات لتخفيف وقع الأزمة.