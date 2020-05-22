محافظ دمياط تتابع انتشال جثة غريق في الحد الشرقي للميناء

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، إلى أحد الشواطئ الواقعة بالقرب من الحد الشرقى لميناء دمياط، وذلك فور تلقى إخطارًا يؤكد غرق شابين قاما بالنزول إلى الشاطئ بتلك المنطقة المحظورة بصحبة ثلاثة آخرين من قرية السنانية فى تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم.وتابعت المحافظ إجراءات انتشال جثة أحدهما والبحث عن جثة الشاب الآخر والتى تم الاستعانة خلال العليمة بفرق الإنقاذ الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر وبحضور رجال مديرية أمن دمياط حيث كثفا جهودهما فور تلقى البلاغ، كما أكدت أيضًا متابعتها المستمرة لحين العثور على جثة الشاب المفقود.