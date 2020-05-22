97 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة بثته الاذاعة السنغالية أنه وبعد فحص 1199 شخصا، تم تسجيل 97 حالة إصابة ليصل بذلك عدد المصابين منذ الثاني من شهر مارس الماضي 2909 حالات، وتعافى منهم 1311 مصابا.