«السكة الحديد» تعلن تأخيرات قطارات اليوم

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

ثالثًا: خط بنها بورسعيد

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:--القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة.- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة.متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة.وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.