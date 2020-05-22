«تاج الدين» يدعو العلماء للمشاركة في مؤتمر جامعة طنطا الافتراضى

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية بتنظيم جامعة طنطا، لأول مؤتمر افتراضي لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة 15 دولة أجنبية وعربية تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة تحدي كورونا ومستقبل العالم بعد الفيروس"، وذلك في الفترة من 27- 28 مايو 2020.ووجه الدكتور تاج الدين الدعوة إلى العلماء والباحثين في أنحاء العالم للمشاركة في هذا المؤتمر الحيوي والمهم الذي يضع مصر على خريطة الأداء المتميز في البحث العلمي في مختلف المجالات، خاصة في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19 ".من جانبه أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر يتناول بحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية والدواء وكيفية المواجهة، كما يتناول الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لجائحة كورونا، كما يبحث العلماء مستقبل العالم بعد الجائحة.وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر من المقرر أن يشارك به نخبة من كبار العلماء حول العالم من دول أمريكا وكندا والصين وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والإمارات والمغرب والسعودية والأردن والكويت وتونس والجزائر والعراق، لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية في مجالات التشخيص والعلاج والأبحاث التطبيقية وتعزيز التعاون العلمي المشترك في مواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم، موضحًا أن فيروس كورونا أزمة عالمية تحتاج تتضافر الدول في مواجهته.