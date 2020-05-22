نادى سموحة يمنح أسرة الشهيد أحمد منسى العضوية الذهبية

قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، منح أسرة الشهيد البطل أحمد منسي العضوية الفخرية نظرًا لما قدمه من تضحيات وبطولات.وكان فرج عامر، قد كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".يذكر أن مجلس إدارة نادي الصيد قد قرر في وقت سابق، منح أسرة الشهيد أحمد منسي بطل القوات المسلحة، العضوية الفخرية نظرًا لما قدمه من تضحيات وبطولات.ومن جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن قرار منح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد أحمد منسي يعتبر أقل واجب يقدم لتكريم رمز من أبطال مصر، أفنى حياته من أجل حماية الوطن، ويمثل التضحية والوطنية.وأشار عامر إلى أن "الجميع يقدر مشاعر أسرة الشهيد البطل أحمد منسي، ومن واجبنا أن نعبر عن تقديرنا لمن ضحوا بحياتهم أثناء مواجهة عناصر إرهابية لا دين لهم، ولا تحمل صفوفهم سوى المجرمين لتشكيل حروب العصابات أمام جنود مصر".وأكد عامر أن إدارة النادي ستبدأ فى اتخاذ إجراءاتها للتواصل مع أسرة الشهيد أحمد منسي والجهات المعنية لتفعيل العضوية، متابعًا: "نادي سموحة يتفاعل بدافع واجبه الوطني مع المجتمع ولا يفوته أن يتخذ مثل تلك الخطوة".