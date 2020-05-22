رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نادى سموحة يمنح أسرة الشهيد أحمد منسى العضوية الذهبية

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:41 م
أحمد منسي
أحمد منسي
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، منح أسرة الشهيد البطل أحمد منسي العضوية الفخرية نظرًا لما قدمه من تضحيات وبطولات.

وكان فرج عامر، قد كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الصيد قد قرر في وقت سابق، منح أسرة الشهيد أحمد منسي بطل القوات المسلحة، العضوية الفخرية نظرًا لما قدمه من تضحيات وبطولات.

ومن جانبه، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن قرار منح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد أحمد منسي يعتبر أقل واجب يقدم لتكريم رمز من أبطال مصر، أفنى حياته من أجل حماية الوطن، ويمثل التضحية والوطنية.

وأشار عامر إلى أن "الجميع يقدر مشاعر أسرة الشهيد البطل أحمد منسي، ومن واجبنا أن نعبر عن تقديرنا لمن ضحوا بحياتهم أثناء مواجهة عناصر إرهابية لا دين لهم، ولا تحمل صفوفهم سوى المجرمين لتشكيل حروب العصابات أمام جنود مصر".

وأكد عامر أن إدارة النادي ستبدأ فى اتخاذ إجراءاتها للتواصل مع أسرة الشهيد أحمد منسي والجهات المعنية لتفعيل العضوية، متابعًا: "نادي سموحة يتفاعل بدافع واجبه الوطني مع المجتمع ولا يفوته أن يتخذ مثل تلك الخطوة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» ينفى إجراء وزارة الصحة تحليل كورونا بالمنازل

استطلاع هلال شهر شوال 2020 اليوم 29 رمضان.. موعد عيد الفطر

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عقدة الخواجة!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تنعى «آدم حنين»: المشهد التشكيلي فقد رمزًا عبقريًا

«السفر إلى ممالك الخيال» أحدث إصدارات «القومى لثقافة الطفل»

فاروق حسنى ناعيًا آدم حنين: وداعًا يا أعز الأصدقاء

دائرة الثقافة بأبوظبي تطلق سلسلة قراءات قصصية للأطفال