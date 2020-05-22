إغلاق سوق الجمعة بقرية الحرجة في سوهاج

أغلقت الوحدة المحلية لقرية العرابة بمركز البلينا برئاسة أحمد البدرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، سوق قرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية العرابة ومنعت إقامة السوق، وذلك كإجراء لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.وفى وقت سابق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة حازم أبوالخير، بمحافظة سوهاج حملة للنظافة بنطاق رئاسة مركز ومدينة المراغة، حيث قامت حملة برئاسة المركز بنظافة، شوارع المدينة، وإخلاء الحاويات بسيارات المكبس ونقلها للمقلب الخاص بالوحدة بالجبل الغربي.وفي قرية البطاخ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برفع 60 طنًا من القمامة، وتم نقلها للمقلب العمومي حفاظًا على المظهر الحضاري للقرية، كما قامت وحدة قروي الغريزات بأعمال النظافة وتجميل مداخل القرية، وتغيير وتركيب مصابيح الإنارة بشوارع القرية وتوابعها، وتمت الأعمال بإشراف رئيس القرية، وتم القيام بحملة نظافة بقرية بناويط ورفع التراكمات من مداخل القري، بفزارة والثلاثة كباري، وببني هلال، الفرقان وتركيب كشافات الليد الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".