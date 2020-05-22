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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مهام إضافية لـ«مرور الجيزة» لمنع أي تجمعات

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:10 ص
مرور
مرور
شيماء حسين
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يشهد شارع جامعة الدول العربية منذ صباح اليوم الجمعة، أعلى معدلات السيولة المرورية في الاتجاهين، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين انسياب مروري، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين تنقلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق في القاهرة والجيزة، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

وأسند إلى الخدمات المرورية مهام إضافية باليقظة العامة وسرعة التحرك لضبط كل ما يشكل انتهاكا لقرار منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إلى جانب الالتزام بحسن التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة والاستجابة لجميع استغاثات المواطنين.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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