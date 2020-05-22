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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد وفاته.. فيلم تسجيلي عن راهب الفن آدم حنين

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:46 ص
آدم حنين
آدم حنين
جمال عاشور
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أنتجت مكتبة الإسكندرية فيلمًا تسجيليًا عن حياة راهب الفن الفنان التشكيلي آدم حنين الذي وافته المنية صباح اليوم، تناولت فيه أهم مراحل حياة الفنان آدم حنين، فهو يعتبر أحد أشهر النحاتين المصريين على المستويين المحلي والدولي؛ حيث يأخذ المشاهدين في رحلة فنية ثرية وممتعة من خلال جولة في متحفه بمنطقة الحرانية ومعرضه الدائم بمكتبة الإسكندرية، مع إلقاء الضوء على مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي ودورها المميز لتشجيع ودعم الفنانين الشباب وإبراز أعمالهم.

وهذا الفيلم الوثائقي إنتاج مشترك بين إدارة الأستوديو وإدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي.

ويرصد الفيلم رحلة حياة آدم حنين، الذي تميزت أعماله بالتركيز على البيئة المحلية والتراث المصري القديمة وله قدرة على التعبير عن الواقع الاجتماعي.

عرف آدم حنين، براهب النحت المصرى المعاصر، فيعد أحد أبرز النحاتين المعاصرين في العالم العربي، وأنجز خلال مسيرته الفنية عددًا هائلًا من القطع الكبيرة والصغيرة الحجم، باستخدام مواد متنوعة مثل الجرانيت والبرونز والجص والحجر الجيري والفخار، وجسّدت أعماله الأولى رشاقة ومتانة التماثيل المصرية القديمة مع الدلالة على حس تبسيطي في معالجة الكتل والأحجام.

آدم حنين له مقتينات في متحف وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الأمريكية وقرية الفن بالحرانية بالجيزة ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الفني 1955.

وتذكّر أعماله بالتماثيل القديمة مثل تمثال الكاتب، المعروف بعنوان "شيخ البلد" والمعروض حاليًا في المتحف المصري للآثار إلى جانب أعمال محمود مختار (1891 ـ 1934)، وخلال الستينيات، نحت حنين سلسلة من الأعمال التي تمثل حيوانات مثل الطيور والقطط والكلاب والبوم والماعز والخيل والحمير، بأسلوب اختزالي يبرز الحد الأدنى من خصائصها وخطوطها الأساسية. سجّلت بداية السبعينيات تطوّرًا هامًا في فنّه كنتيجة لتفاعله مع أعمال النحاتين الحداثيين في باريس، مثل برانكوزي.

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