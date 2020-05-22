مؤسس«فيسبوك»: نصف قوة الشركة ستعمل عن بعد خلال 10 سنوات

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، إنه يتوقع أن يكون لوباء فيروس كورونا المستجد تأثير طويل الأمد على ممارسات العمل.وقال "زوكربيرج"، في حوار مع موقع أخبار التكنولوجيا "ذا فيرج"، إنه يتوقع أنه في غضون الأعوام العشرة المقبلة، سيعمل حوالي نصف موظفي شركته عن بُعد.وأكد أن نسبة 50 بالمئة مجرد تقدير منه وليست إعلانًا رسميًا ووفقًا لاستطلاع بين موظفي فيسبوك، أعرب واحد من كل خمسة عن دعمه القوي للعمل من المنزل بشكل دائم، فيما أعرب 20 بالمئة آخرين عن "بعض الاهتمام"، لكن 40 بالمئة قالوا إن ذلك لن يكون عمليًا بسبب طبيعة وظائفهم.وتوقع "زوكربيرج"، أنه سيجري مستقبلًا تعيين المزيد من الموظفين للعمل من المنزل منذ بداية تعاقداتهم.