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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 22 مايو 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:30 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 22 مايو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات.
عاطفيًا: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.
صحيًا: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.

الثور
مهنيًا: تبدأ بتنفيذ مشروع جديد يحقق لك طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك على الطريق الصحيح.
عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل فراق الحبيب، بادر إلى الاتصال به كلما سنحت لك الفرصة واطمئن إليه.
صحيًا: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.

الجوزاء
مهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى برجك لينضم إلى الكواكب مجتمعة يجعلك تحدّد خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور العالقة، وتتلقى عرضًا مغريًا وتتوصل إلى تسوية مالية.
عاطفيًا:عليك أن تكون أكثر تسامحًا في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي.
صحيًا: تراكم الأوجاع من دون إيجاد العلاج اللازم لها يزيد وضعك الصحي تأزمًا.

السرطان
مهنيًا: تجنب المواجهات ولا تشترك بمنافسة ولا تصدق كل ما يقال لك، وحافظ على أموالك وممتلكاتك.
عاطفيًا: حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة الشريك فلا تبالغ.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المنبّهات ولا سيما في المساء لأنها تسبب لك الأرق.

الأسد
مهنيًا: كن منفتحًا على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات، واستمر في ما تخطط له حتى النهاية.
عاطفيًا: ابق على تواصل مستمر مع الشريك في هذا اليوم المميز الذي يدخل البهجة والأمل مجددًا إلى حياتكما.
صحيًا: الشكوك قد تولّد الأرق ومشكلات صحيّة وأوجاعًا وآلامًا أنت بغنى عنها.

العذراء
مهنيًا: كن هادئًا لتستعيد المبادرة سريعًا في عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك ويحط من عزيمتك فتبدو خائر القوى ضعيفًا.
عاطفيًا: لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن تكون صاحب المبادرة، فتصبح أكثر قدرة على الإقناع.
صحيًا: ثابر على الاهتمام بوضعك الصحي، ونوّع بين حين وآخر في النشاطات المفيدة لك.

الميزان
مهنيًا: تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، وتجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى.
عاطفيًا: اختلاف في الرأي بينك وبين الشريك، لذلك أدعوك الى احترام الالتزامات على أنواعها.
صحيًا: تجد نفسك قادرًا على معالجة نفسك من بعض الامراض التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

العقرب
مهنيًا: يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية، قد تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.
عاطفيًا: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك، بسبب التصرفات الإيجابية التي تبذلها وترضي طموحه.
صحيًا: تقوم بغير عمل في وقت واحد فتعرّض نفسك للارهاق وربما للانهيار.

القوس
مهنيًا: إياك والاستثمار أو الذهاب في مغامرات ومجازفات، لا تفرط بمالك في مجال غير أكيد أو تحسم أمرا أنه يوم مخيب للآمال.
عاطفيًا: تصرفات الشريك لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في العلاقة لئلا تصلا إلى طريق مسدود.
صحيًا: تتمتع بصحة جيّدة تضعك في خانة الناجحين وهذا يرفع معنوياتك ويجعلك أكثر استقطابًا من الآخرين.

الجدي
مهنيًا: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة إلى حياتك.
عاطفيًا: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سببًا في ابتعاده عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
صحيًا: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.

الدلو
مهنيًا: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك مزيدًا من الثقة وحرية التحرّك والقيام بكل ما تراه مناسبًا للطرفين.
عاطفيًا: تتحرر من قيد إذا كنت مرتبطًا، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جدًا.
صحيًا: مشاكلك الصحية المتراكمة تبعث اليأس في نفسك وتدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه.

الحوت
مهنيًا: لا تعتمد دائمًا على مساعدة زملائك، يمكن أن يخذلوك عند الحاجة؛ لذا حاول إنجاز مهامك بنفسك بشكل يرضي طموحاتك وقناعتك.
عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.
صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

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