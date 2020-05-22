حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 22 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 22 مايو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:الحملمهنيًا: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات.عاطفيًا: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.صحيًا: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.الثورمهنيًا: تبدأ بتنفيذ مشروع جديد يحقق لك طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك على الطريق الصحيح.عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل فراق الحبيب، بادر إلى الاتصال به كلما سنحت لك الفرصة واطمئن إليه.صحيًا: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.الجوزاءمهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى برجك لينضم إلى الكواكب مجتمعة يجعلك تحدّد خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور العالقة، وتتلقى عرضًا مغريًا وتتوصل إلى تسوية مالية.عاطفيًا:عليك أن تكون أكثر تسامحًا في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي.صحيًا: تراكم الأوجاع من دون إيجاد العلاج اللازم لها يزيد وضعك الصحي تأزمًا.السرطانمهنيًا: تجنب المواجهات ولا تشترك بمنافسة ولا تصدق كل ما يقال لك، وحافظ على أموالك وممتلكاتك.عاطفيًا: حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة الشريك فلا تبالغ.صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المنبّهات ولا سيما في المساء لأنها تسبب لك الأرق.الأسدمهنيًا: كن منفتحًا على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات، واستمر في ما تخطط له حتى النهاية.عاطفيًا: ابق على تواصل مستمر مع الشريك في هذا اليوم المميز الذي يدخل البهجة والأمل مجددًا إلى حياتكما.صحيًا: الشكوك قد تولّد الأرق ومشكلات صحيّة وأوجاعًا وآلامًا أنت بغنى عنها.العذراءمهنيًا: كن هادئًا لتستعيد المبادرة سريعًا في عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك ويحط من عزيمتك فتبدو خائر القوى ضعيفًا.عاطفيًا: لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن تكون صاحب المبادرة، فتصبح أكثر قدرة على الإقناع.صحيًا: ثابر على الاهتمام بوضعك الصحي، ونوّع بين حين وآخر في النشاطات المفيدة لك.الميزانمهنيًا: تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، وتجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى.عاطفيًا: اختلاف في الرأي بينك وبين الشريك، لذلك أدعوك الى احترام الالتزامات على أنواعها.صحيًا: تجد نفسك قادرًا على معالجة نفسك من بعض الامراض التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية.العقربمهنيًا: يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية، قد تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.عاطفيًا: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك، بسبب التصرفات الإيجابية التي تبذلها وترضي طموحه.صحيًا: تقوم بغير عمل في وقت واحد فتعرّض نفسك للارهاق وربما للانهيار.القوسمهنيًا: إياك والاستثمار أو الذهاب في مغامرات ومجازفات، لا تفرط بمالك في مجال غير أكيد أو تحسم أمرا أنه يوم مخيب للآمال.عاطفيًا: تصرفات الشريك لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في العلاقة لئلا تصلا إلى طريق مسدود.صحيًا: تتمتع بصحة جيّدة تضعك في خانة الناجحين وهذا يرفع معنوياتك ويجعلك أكثر استقطابًا من الآخرين.الجديمهنيًا: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة إلى حياتك.عاطفيًا: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سببًا في ابتعاده عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان.صحيًا: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.الدلومهنيًا: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك مزيدًا من الثقة وحرية التحرّك والقيام بكل ما تراه مناسبًا للطرفين.عاطفيًا: تتحرر من قيد إذا كنت مرتبطًا، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جدًا.صحيًا: مشاكلك الصحية المتراكمة تبعث اليأس في نفسك وتدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه.الحوتمهنيًا: لا تعتمد دائمًا على مساعدة زملائك، يمكن أن يخذلوك عند الحاجة؛ لذا حاول إنجاز مهامك بنفسك بشكل يرضي طموحاتك وقناعتك.عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.