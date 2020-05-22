موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 رمضان 22-5-2020

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 29 رمضان





ضوابط صلاة عيد الفطر 2020

القاهرةموعد صلاة المغرب 6:47 مالإسكندريةتوقيت صلاة المغرب 6:54 مالمنصورةالمغرب 6:49 مأسوانتوقيت صلاة المغرب 6:32 مطنطاالمغرب 6:50 مقناالمغرب 6:34 مالإسماعيليةميعاد صلاة المغرب 44: 6 مشرم الشيختوقيت صلاة المغرب 6:31 موأعلن مركز الفلك الدولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الدول الإسلامية التي بدأت شهر رمضان الكريم بها يوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول أيام عيدها الفطر المبارك يوم الأحد 24 مايو الجاري، مؤكدا أن يوم الجمعة 22 مايو سيوافق التاسع والعشرين من رمضان في معظم الدول الإسلامية.وبالنسبة لهذه الدول، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.كما أن هناك دولًا عربية وإسلامية أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الإاثنين 25 مايو.وقالت وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد في مسجد السيدة نفسية سيكون مقتصرا على 20 من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد كذلك ارتداء جميع المصلين كمامة.ويجب مراعاة أن تكون المسافة بين المصلين ألا تقل عن متر ونص متر بين كل مصلٍ بمسجد السيدة نفيسة، وبالنسبة لتكبيرات العيد بباقي المساجد، فيجرى السماح بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحًا في أثناء إذاعة تكبيرات العيد".