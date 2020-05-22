رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 رمضان 22-5-2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:00 ص
موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 29 رمضان
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يقدم "الدستور" لقرائه في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة موعد أذان المغرب في محافظات مصر، اليوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو.

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 29 رمضان

القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:47 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:54 م 

المنصورة

المغرب 6:49 م

أسوان 

توقيت صلاة المغرب 6:32 م 

طنطا

المغرب 6:50 م

قنا

المغرب 6:34 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م 

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:31 م 

موعد عيد الفطر المبارك 2020


وأعلن مركز الفلك الدولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الدول الإسلامية التي بدأت شهر رمضان الكريم بها يوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول أيام عيدها الفطر المبارك يوم الأحد 24 مايو الجاري، مؤكدا أن يوم الجمعة 22 مايو سيوافق التاسع والعشرين من رمضان في معظم الدول الإسلامية.

وبالنسبة لهذه الدول، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

كما أن هناك دولًا عربية وإسلامية أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الإاثنين 25 مايو.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2020


وقالت وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد في مسجد السيدة نفسية سيكون مقتصرا على 20 من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد كذلك ارتداء جميع المصلين كمامة.

ويجب مراعاة أن تكون المسافة بين المصلين ألا تقل عن متر ونص متر بين كل مصلٍ بمسجد السيدة نفيسة، وبالنسبة لتكبيرات العيد بباقي المساجد، فيجرى السماح بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحًا في أثناء إذاعة تكبيرات العيد".

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