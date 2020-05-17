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منوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

الأحد 17/مايو/2020 - 06:16 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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يقدم لكم «الدستور» موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل.

يحل عيد الفطر على الأمة الإسلامية عقب خمسة أيام، ويحتفل جميع المسلمين بعيد الفطر المبارك الذي سيحل علينا، ولكن صلاة العيد هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فالجميع سيصلي في منزله مع أسرته؛ منعًا للاختلاط والتجمعات.

موعد صلاة العيد وكيفية أداءها

تبدأ صلاة العيد في الصباح بعد شروق الشمس بثلث ساعة بحسب التوقيتات لكل دولة وكل محافظة بها، وفيها يلتقى المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون أقرباءهم وهو المعروف بين المسلمين بصلة الرحم، وفيه يخرج الجميع للأماكن المخصصة للعب والمرح للكبار والصغار.

وينتظر المسلمين إعلان دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2020، والتي من المفروض أن يقضيها معظم شعوب الدول العربية في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

وجاء مضمون بيان دار الإفتاء عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولذلك فإن حفظ النفس وصحة المسلمين لها الأولوية عن أداء الصلاة  فى الساحات وهذا يعني أنه فى حالة إلغاء صلاة العيد فى الساحات الجماعية هذا العام فيجوز أن يصلي أفراد الأسرة الواحدة صلاتهم فى المنزل وتؤدي الصلاة الجماعة بنفس الطريقة المعروفة لأداء صلاة العيد ولكن بدون خطبة.

وتتكون صلاة عيد الفطر المبارك من ركعتين، الأولى تتكون من 5 تكبيرات ثم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، ثم الركعة الثانية من 7 تكبيرات ثم سورة صغيرة بعد الفاتحة، وعقب القيام من الركوع يتم الدعاء بصوت جهري للأمة جميعا، ثم عقب الانتهاء من ذلك يبدأ الإمام في إلقاء خطبة العيد متحدثا عن فضل عيد الفطر والزكاة.

موعد صلاة عيد الفطر 2020 في مصر وكافة محافظاتها

صلاة عيد الفطر القاهرة والجيزة 5:19 دقيقة صباحًا

الإسكندرية 5:18 دقيقة صباحًا

بورسعيد 5:12 دقيقة صباحًا

السويس 5:16 دقيقة صباحًا

العريش 5:15 دقيقة صباحًا

الطور 5:19 دقيقة صباحًا

سانت كاترين 5:17 دقيقة صباحًا

طابا 5:12 دقيقة صباحًا

دمنهور 5:15 دقيقة صباحًا

طنطا 5:18 دقيقة صباحًا

المنصورة 5:14 دقيقة صباحًا

الزقازيق 5:11 دقيقة صباحًا

بنها 5:12 دقيقة صباحًا

شبين الكوم 5:14 دقيقة صباحًا

كفر الشيخ 5:14 دقيقة صباحًا

الفيوم 5:18 دقيقة صباحًا

بني سويف 5:17 دقيقة صباحًا

المنيا 5:21 دقيقة صباحًا

أسيوط 5:26 دقيقة صباحًا

سوهاج 5:27 دقيقة صباحًا

قنا 5:25 دقيقة صباحًا

أسوان 5:31 دقيقة صباحًا

أبوسمبل 5:40 دقيقة صباحًا

مرسى مطروح 5:38 دقيقة صباحًا

الإسماعيلية 5:17 دقيقة صباحًا

دمياط 5:17 دقيقة صباحًا

شلاتين 5:22 دقيقة صباحًا

السلوم 5:35 دقيقة صباحًا

حلايب 5:14 دقيقة صباحًا

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