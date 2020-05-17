موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

موعد صلاة العيد وكيفية أداءها

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

وجاء مضمون بيان دار الإفتاء عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولذلك فإن حفظ النفس وصحة المسلمين لها الأولوية عن أداء الصلاة فى الساحات وهذا يعني أنه فى حالة إلغاء صلاة العيد فى الساحات الجماعية هذا العام فيجوز أن يصلي أفراد الأسرة الواحدة صلاتهم فى المنزل وتؤدي الصلاة الجماعة بنفس الطريقة المعروفة لأداء صلاة العيد ولكن بدون خطبة.



وتتكون صلاة عيد الفطر المبارك من ركعتين، الأولى تتكون من 5 تكبيرات ثم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، ثم الركعة الثانية من 7 تكبيرات ثم سورة صغيرة بعد الفاتحة، وعقب القيام من الركوع يتم الدعاء بصوت جهري للأمة جميعا، ثم عقب الانتهاء من ذلك يبدأ الإمام في إلقاء خطبة العيد متحدثا عن فضل عيد الفطر والزكاة.



موعد صلاة عيد الفطر 2020 في مصر وكافة محافظاتها صلاة عيد الفطر القاهرة والجيزة 5:19 دقيقة صباحًا



الإسكندرية 5:18 دقيقة صباحًا



بورسعيد 5:12 دقيقة صباحًا



السويس 5:16 دقيقة صباحًا



العريش 5:15 دقيقة صباحًا



الطور 5:19 دقيقة صباحًا



سانت كاترين 5:17 دقيقة صباحًا



طابا 5:12 دقيقة صباحًا



دمنهور 5:15 دقيقة صباحًا



طنطا 5:18 دقيقة صباحًا



المنصورة 5:14 دقيقة صباحًا



الزقازيق 5:11 دقيقة صباحًا



بنها 5:12 دقيقة صباحًا



شبين الكوم 5:14 دقيقة صباحًا



كفر الشيخ 5:14 دقيقة صباحًا



الفيوم 5:18 دقيقة صباحًا



بني سويف 5:17 دقيقة صباحًا



المنيا 5:21 دقيقة صباحًا



أسيوط 5:26 دقيقة صباحًا



سوهاج 5:27 دقيقة صباحًا



قنا 5:25 دقيقة صباحًا



أسوان 5:31 دقيقة صباحًا



أبوسمبل 5:40 دقيقة صباحًا



مرسى مطروح 5:38 دقيقة صباحًا



الإسماعيلية 5:17 دقيقة صباحًا



دمياط 5:17 دقيقة صباحًا



شلاتين 5:22 دقيقة صباحًا



السلوم 5:35 دقيقة صباحًا



حلايب 5:14 دقيقة صباحًا