مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 رمضان فى محافظات مصر
الجمعة 22/مايو/2020 - 03:07 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الجمعة 22 مايو، 29 رمضان وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
موعد صلاه الفجر 3:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:47
ميعاد صلاة العشاء 8:15
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:12
توقيت صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:13 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:54
اللهم يا من لا مزيل لملكه، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه
يا لطيفا بالعباد، ويا من منه المتبدا وإليه المرد والمعاد
يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا
نسألك اللهم عفوا عن الذنوب، وسترا للقبائح والعيوب،
ونسألك فرجا لا نطلبه من غيرك، وعونا لا نبغيه من سواك،
اللهم أسعد قلب كل حزين، وفرج كرب كل مكروب، واقض الدين عن كل مدين
اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين
توجهنا إليك يا ربنا فاقبلنا، وأقل عثراتنا، وتول أمرنا
اللهم تول أمرنا كله، اللهم تول أمرنا كله، اللهم تول أمرنا كله
يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحيم، يا رب.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 رمضان 22-5-2020مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:47
ميعاد صلاة العشاء 8:15
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:12
توقيت صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:13 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:54
دعاء اليوم التاسع والعشرين شهر رمضان اليوم
اللهم يا ذا المنة والفضل والجود، يا من له الحمد الحسن والثناء الجميل
يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا، يا ودود، يا ودود، يا ودود
نسألك العفو والعافية واللطف والرحمة في الأمور كلها
اللهم ارفع البلاء والوباء، واحفظ برحمتك العباد والبلاد
اللهم اقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، وجمل أخلاقنا، واحفظ أحبابنا
اللهم أسعد القلوب، واستر العيوب، وتب علينا لنتوب
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا
اللهم تقبل منا رمضان، واختم لنا فيه بخير
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
اقض حوائجنا، وتول أمرنا، وهي لنا منه رشدا ومرفقا
يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحيم، يا رب.
يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا، يا ودود، يا ودود، يا ودود
نسألك العفو والعافية واللطف والرحمة في الأمور كلها
اللهم ارفع البلاء والوباء، واحفظ برحمتك العباد والبلاد
اللهم اقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، وجمل أخلاقنا، واحفظ أحبابنا
اللهم أسعد القلوب، واستر العيوب، وتب علينا لنتوب
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا
اللهم تقبل منا رمضان، واختم لنا فيه بخير
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
اقض حوائجنا، وتول أمرنا، وهي لنا منه رشدا ومرفقا
يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحيم، يا رب.
اللهم يا من لا مزيل لملكه، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه
يا لطيفا بالعباد، ويا من منه المتبدا وإليه المرد والمعاد
يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا
نسألك اللهم عفوا عن الذنوب، وسترا للقبائح والعيوب،
ونسألك فرجا لا نطلبه من غيرك، وعونا لا نبغيه من سواك،
اللهم أسعد قلب كل حزين، وفرج كرب كل مكروب، واقض الدين عن كل مدين
اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين
توجهنا إليك يا ربنا فاقبلنا، وأقل عثراتنا، وتول أمرنا
اللهم تول أمرنا كله، اللهم تول أمرنا كله، اللهم تول أمرنا كله
يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحيم، يا رب.