مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 رمضان فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 رمضان 22-5-2020

دعاء اليوم التاسع والعشرين شهر رمضان اليوم

اللهم يا ذا المنة والفضل والجود، يا من له الحمد الحسن والثناء الجميل

يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا، يا ودود، يا ودود، يا ودود

نسألك العفو والعافية واللطف والرحمة في الأمور كلها

اللهم ارفع البلاء والوباء، واحفظ برحمتك العباد والبلاد

اللهم اقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، وجمل أخلاقنا، واحفظ أحبابنا

اللهم أسعد القلوب، واستر العيوب، وتب علينا لنتوب

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا

اللهم تقبل منا رمضان، واختم لنا فيه بخير

يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،

اقض حوائجنا، وتول أمرنا، وهي لنا منه رشدا ومرفقا

يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحيم، يا رب.



اللهم يا من لا مزيل لملكه، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه

يا لطيفا بالعباد، ويا من منه المتبدا وإليه المرد والمعاد

يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا

نسألك اللهم عفوا عن الذنوب، وسترا للقبائح والعيوب،

ونسألك فرجا لا نطلبه من غيرك، وعونا لا نبغيه من سواك،

اللهم أسعد قلب كل حزين، وفرج كرب كل مكروب، واقض الدين عن كل مدين

اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين

توجهنا إليك يا ربنا فاقبلنا، وأقل عثراتنا، وتول أمرنا

اللهم تول أمرنا كله، اللهم تول أمرنا كله، اللهم تول أمرنا كله

يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحيم، يا رب.

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