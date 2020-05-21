غرفة الملابس: المصانع ستنتج كمامات قماش لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك عددا من مصانع الملابس ستنتج كمامات قماش، تزامنًا مع خطة الدولة للتعايش مع الفيروس.وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ«الدستور» أن الغرفة عقدت اجتماعا عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع روبرت انتوشاك الخبير الدولي في مجال صناعة الألياف والمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث أكد أن بلدان العالم تتجه صناعة ملابس القطن خلال الفترة المقبلة، وهذا سيؤدي لزيادة تصدير القطن المصري للخارج خلال الفترة المقبلة، لأنه يتميز بجودة عالية.وأشار إلى أن قطاع الملابس يشهد حالة من الركود في المبيعات خلال الأيام الجارية بسبب فيروس كورونا وفرض حظر التجوال.