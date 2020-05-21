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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن أبو العلا: الاستهتار سيؤدي بنا إلى كارثة

الخميس 21/مايو/2020 - 10:29 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
أشرف لاشين
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وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تحذير شديد اللهجة، قائلا: حالة الاستهتار واللامبالاة والاختلاط غير المبرر بدون أي وسائل وقائية سيؤدي بنا إلى كارثة.

وقال خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: العالم كله في خناقة مع فيروس كورونا ونحن في حالة تصالح معه، متابعا: الناس واقفة طوابير على محلات الكحك والملابس وبدون أي إجراءات وقائية.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن تجاوز عدد الإصابات ٧٠٠ حالة يوميا يعني أن ٧ مستشفيات كبرى سوف تمتلئ بالمرضى يوميا، وفي حاجة بالطبع إلى أطقم طبية كاملة وعلاج وخلافه، وهذا ما دفع الدولة لفتح مستشفيات أخرى وهو الأمر الذي يسبب ضغط علي المنظومة الصحية والطاقم الصحي.

وحذر النائب من استمرار حالة الاستهتار عند عدد كبير من المواطنين، قائلا: "بعد شوية هنلاقي الناس في الشارع مش لاقية مكان تتعالج فيه".

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، إلى أنه على الرغم من زيادة الحالات، إلا أنه ما زالت أمامنا فرصة ذهبية للسيطرة على انتشار الفيروس، هذا الأسبوع الكل يلزم بيته والخروج لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى، وباتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي والنظافة العامة واستخدام الماسك، والبعد عن أي تجمعات.

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