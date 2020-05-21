تلفزيون إسرائيل: فلسطين أبلغت CIA مسبقا بوقف التنسيق الأمني

قال إيهود حمو المراسل العسكري للقناة الثانية في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع تل أبيب، تم إبلاغه لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" مسبقًا.وأكدت مصادر فلسطينية أنه تم إبلاغ إسرائيل رسميا بقرار وقف التنسيق الأمني معاها، في إطار الرد على خطتها بفرض سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وبعثت السلطة الفلسطينية رسالة رسمية إلى الاحتلال الإسرائيلي، حذرته فيها من أي أحداث عنف بعد تنفيذها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بوقف التنسيق الأمني وحل كافة الاتفاقيات بين الجانبين، بسبب خطط تل أبيب لفرض سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وأكدت السلطة الفلسطينية، في رسالتها، أنها لن تسمح باندلاع أي أعمال عنف من جانب الاحتلال جراء قرار وقف التنسيق الأمني.