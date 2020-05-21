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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار أردوغان يتباهى بشراء تركيا الإعلاميين العرب

الخميس 21/مايو/2020 - 09:24 م
ياسين أقطاي
ياسين أقطاي
أبوزيد على
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تباهى ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بشراء تركيا الإعلاميين العرب وهروبهم إلى تركيا، زاعما أنها "فرصة لا تقدر بثمن لنقل الرؤى التركية عبر الإعلام العربي، وهو شيء لا يشترى بالمال"، وفقًا لما أورده موقع «أحوال» التركي.

ولفت الموقع إلى أن تصريح أقطاي جاء في حوار مفتوح نظمه اتحاد الإعلاميين الأجانب بتركيا عبر منصة اجتماعات الفيديو «زووم»، بعنوان "أوضاع الإعلاميين الأجانب في تركيا".

وتدعي تركيا من حين لآخر أن الإعلام في بعض الدول العربية يشن حملة ضدها وضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من أن هناك المئات من الصحفيين الأتراك والأجانب في السجون التركية.

وأضاف أقطاي: "إن عدد الإعلاميين العرب في تركيا تجاوز 3 آلاف، فيما وصل عددهم في إسطنبول إلى 2000 إعلامي"، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير من الإعلاميين العرب في تركيا أدى إلى تنوع تنظيمات الصحفيين غير الأتراك.

من جانبهم، يرى خبراء في الإعلام أن الحكومة التركية واستخباراتها بعد أن فقد الإعلام التركي مصداقيته وحياديته، أمروا بتقديم كافة التسهيلات والإغراءات للآلاف من الإعلاميين العرب للعمل من داخل الأراضي التركية، وذلك بهدف الترويج للإسلام السياسي وتنظيم الإخوان المسلمين والدفاع عن الجماعات المتطرفة.

ولفت الموقع إلى أن تركيا أصبحت عامًا بعد آخر في ذيل قائمة دول العالم التي تحترم حرية الصحافة، ودائمًا ما تصفها منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، في تقاريرها السنوية، بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، فيما يفرض الرئيس التركي سيطرته التامة على وسائل الإعلام في بلاده، ويتم اعتقال أي صحفي لا يسير على النهج الذي ترسمه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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