إثيوبيا: البدء في ترتيبات العودة لمفاوضات سد النهضة

أكد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، على استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، قال فيها: "كان من دواعي سروري أن أجري مباحثات افتراضية مع أخي رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بمشاركة وزيري الشئون الخارجية والري ومديري المخابرات للبلدين".وأضاف: "اتفقنا على حل ودي لمشكلات سد النهضة المعلقة، من خلال مباحثاتنا، التي تناولنا فيها القضايا التي أسيء فهمها".وتابع، في تغريدة أخرى: "لقد اتفقنا على الاستمرار في المفاوضات على المستوى الفني من خلال وزراء الري المكلفين بمناقشة القضايا العالقة والتوصل إلى حلول مفيدة للجميع، وكررت أيضًا المزايا الاقتصادية لسد النهضة للجميع، وما يمكننا الاستفادة منه من خلال روح التعاون".كان قد اجتمع كل من رئيسي وزراء إثيوبيا والسودان عبر "الفيديوكونفرنس"، مساء اليوم الخميس، بشأن سد النهضة، واتفق الجانبان على تكليف وزراء الري في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن، في مسعى لحل أزمة سد النهضة.من جهته، أكد مجلس الوزراء السوداني، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الخرطوم للتواصل مع دولتي مصر وإثيوبيا، بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.فيما جدد حمدوك، استعداد السودان للتواصل المستمر مع القاهرة وأديس أبابا، للوصول لاتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة.