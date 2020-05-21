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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

البرنس الحلقة 28.. إدوارد يكتب الكباريه باسم بدرية طلبة

الخميس 21/مايو/2020 - 09:10 م
إدوارد
إدوارد
حسين الجندي
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بدأت الحلقة 28 من مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض على شاشة "دي إم سي" بمشهد جمع كل من فدوى الفنانة روجينا ووالدة فتحي تحية الفنانة أحلام الجريتلي، بعدما شاهدتها مع ياسر الفنان محمد علاء، وهو يخون شقيقه فتحي ليحدث بينهما لقاء بينما انتقل المشهد الآخر بين عبدالمحسن الفنان إدوارد ولوزة الفنانة مروة الأزلي، حيث طلبت منه أن يكتب الكباريه باسمها وسأل عن عظيمة الراقصة الشخصية التي تقدمها الفنانة بدرية طلبة حيث كتب عبدالمحسن إلى عظيمة الكباريه باسمها.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل البرنس

وجمع مشهد بين الفنان محمد رمضان رضوان البرنس وابنته لأول مرة، حيث رفضت مريم الذهاب مع والدها رضوان البرنس وطلبت منه أن تجلس مع الأسطى محمود شفيق الفنان محمد جمعة السائق الذي قام بتربيتها.

وجاء مشهد آخر بين كل من نورا الفنانة ريم سامي وحسام خطيبها الفنان أحمد حسنين، حيث شعر أنها متغيرة بسبب شيء ما؛ بينما جمع مشهد بين كل من رأفت الفنان أحمد فهيم ورضوان البرنس الفنان محمد رمضان، حيث تواجد لرأفت في السيارة الخاصة به ثم ضربه وانتهت الحلقة على ذلك.

مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي وحمدي هيكل وبدرية طلبة ومروة الأزلي وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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