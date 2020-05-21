«الثقافي الصيني» يستأنف مسابقة «أنا والصين» 29 يونيو

يستأنف المركز الثقافي الصيني بالقاهرة 29 يونيو المقبل، فعاليات الدورة الثانية لمسابقة "أنا والصين" للكتابة.وبحسب بيان المركز عن المسابقة بأنها تسعى لتعزيز الترابط الشعبي بين بلدين ينتميان لجذور حضارية عريقة، مسابقة ولدت من رحم التعاون المثمر بين المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ومجلة الإذاعة والتليفزيون، ومجلة الصين اليوم. هذه المسابقة التي انطلقت في عام 2018، تقام في عام 2020 بمناسبة مرور 64 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، تحت عنوان "قرن جديد.. وحضارة نهرين"، بحثا عن حالة تناغم جديدة تفيد العلاقات الشعبية بين البلدين.وجاءت شروط المسابقة كالتالي:المادة الأولى: يجب أن تتناول الموضوعات المرشحة للمسابقة موضوعات لها علاقة بالصين في المجالات التي يختارها المتسابقون، وأن تمتاز الأعمال بشعور حقيقي وصياغة أدبية قوية وأن تبتعد عن العناوين أو الأحداث المثيرة للجدل.المادة الثانية: المسابقة مفتوحة لكافة الفئات من الكتاب الصحفيين في مصر سواء من الصحافة الورقية أو المواقع الإلكترونية والكتاب والمثقفين والقراء، وتتضمن مختلف أنماط الكتابة الإعلامية من مقالات تحليلية، قصص، مذكرات عن سفريات وشهادات عن أحداث هامة في الصين.المادة الثالثة: أن تكون موضوعات المسابقة محررة باللغة العربية بحد أدنى 700 كلمة وبحد أقصى 2000 كلمة للموضوع الواحد.المادة الرابعة: ألا يكون الموضوع المشارك في المسابقة سبق نشره.المادة الخامسة: يسمح لكل متسابق المشاركة في المسابقة بموضوع واحد فقط.المادة السادسة: على كل متسابق إرفاق الاسم الكامل وصورة من بطاقة الرقم القومى ومعلومات الاتصال بالكاتب مع العمل المعروض للمسابقة، إرفاق C.V موجزة للمتقدم للمسابقة.كل الأعمال المقدمة لا تعاد إلى أصحابها وسيتم استبعاد كل ملف غير مرفق اسم صاحبه.ويقوم المنظمون فى البداية باختيار أفضل 20 موضوعًا بين المتقدمين وتجتمع لجنة التحكيم بعد ذلك لاختيار أفضل عشرة موضوعات الفائزة بالجوائز الرئيسي، ويحصل أصحاب الموضوعات العشرة المتبقية على الجائزة التشجيعية.جوائز الموضوعات المختارة التي يعلن عنها فى حفل خاص، تتوزع كالتالى: الجائزة الكبرى: تسلم لفائزين اثنين، الأول والثانى، رحلة إلى الصين لمدة 5 أيام.الجائزة الأولى: تسلم للفائز الثالث، 20000 جنيه.الجائزة الثانية: تسلم للفائزين الرابع والخامس، 15000 جنيه لكل فائز.الجائزة الثالثة: للموضوعات من السادس إلى العاشر، لكل فائز 10000 جنيه.الجائزة التشجيعية: تسلم للفائزين من الحادى عشر إلى العشرين، 2000 جنيه لكل فائز.تنشر الموضوعات الفائزة فى المسابقة بمجلتى الإذاعة والتليفزيون والصين اليوم، بشكل لائق على صفحاتها خلال أعداد مختلفة، وسيتم أيضًا نشر مجموعة خاصة من المقالات الفائزة.