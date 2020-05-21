«قوة القيامة في حياة الرسل».. عظة روحية للقس مينا سعد «أونلاين»

عقد القس مينا سعد راعي كنيسة القديس موسى النبي والقديس مارمرقس الرسول بمدينة الطور، لقاء روحيا لشعب الإيبارشية اليوم، دون حضور شعب قبطي، وتم إذاعته بالبث المباشر.وتناول القس مينا سعد، عظة روحية تحت عنوان "قوة القيامة في حياة الرسل وفي حياتي أنا أيضًا".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعشية تذكار عيد الأنبا باخوميوس، الشهير بمؤسس حياة الشركة في الرهبنة الأرثوذكسية.