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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندى: النبى محمد كان لديه هوى محمود (فيديو)

الخميس 21/مايو/2020 - 07:33 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس زواجًا، وهن 9 زوجات بعكس باقي البشر الذي حلل لهم الشرع الجمع بين 4 زوجات فقط.

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": أن كلمة الهوى متداولة عند بعض الأشخاص بأنها فعل مذموم على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الهوى ينقسم إلى جزءين الأول محمود وموافق لشرع الله، والثاني المذموم الذي يخالف شرع الله عز وجل.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هوى محمود ومقبول، معقبًا "عندما يحب النبي عائشة أكثر من زوجاته فإنه نوع من أنواع الهوى"، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من العدل أولهما المقدور وهو الذي يلام المسلم عليه، والعدل غير المقدور يكون في أمرين العاطفة والعلاقة السريرية.

وفي تصريحات سابقة، قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعدد في الزواج ليس لإرضاء المزاج الرجولي، بل هناك 5 عوامل تُحدد تعدد الزوجات، حيث إن العوامل تتدرج من واجب إلى مستحب ومباح إلى مكروه وحرام، وكل حالة يحدد لها حكمها طبقا لظروفها، "يعني مينفعش الراجل يقول حقي دون وجود ظروف وعله لهذا".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "محدش تعرض للظلم يقوم يقول مفيش تعدد، كل حق يقابله واجب، يبقى كل حالة تحدد طبقا لظروفها"، مفسرًا قول الله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، حيث ذكر أن العدل هنا معناه العدل المظنون المتيقن المتحقق.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العدل نوعان هما، عدل به يقين أنك ستظلم، فإذا كنت على يقين وثقة أنك ستظلم في التعدد، فلا تقترب منه، متابعا: "إذا كنت متأكد أنك ستظلم إحدى زوجاتك، فإن رخصة التعدد ليست لك".

وأشار إلى أن النوع الثاني من العدل هو العدل الذي به شك، موضحا أن التعدد في الزوجات هي رخصة للرجل القادر على الموازنة بين علاقاته العامة والخاصة، والقادر على العدل بين زوجتين، متابعا: "إياك أن تظن، أن هذه الرخصة مطلقة وبدون قيود".

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