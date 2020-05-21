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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق سراح «مايكل كوهين» المحامي السابق لترامب

الخميس 21/مايو/2020 - 05:45 م
مايكل كوهين المحامي
مايكل كوهين المحامي
محمد عمر
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أطلقت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الخميس، سراح مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفق قناة "العربية".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت في وقت سابق عن أنه سيتم الإفراج عن مايكل كوهين، بشكل سابق لأوانه على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة.

وأدين كوهين أمام محكمة في عام 2018 في عدة قضايا من بينها تهمة الشهادة الكاذبة أمام الكونجرس الأمريكي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يقضي كوهين بقية فترة عقوبته في المنزل، حيث من المفترض أن يقضي كوهين مدة عقوبته التي تبلغ ثلاث سنوات في السجن بمدينة أوتيسفيل بولاية نيويورك حتى نوفمبر 2021.

وسبق أن طلب المحامي السابق لترامب الإفراج عنه لأسباب صحية. وكانت هناك حالات عدوى بفيروس كورونا في السجن.

وأطلقت السلطات الأمريكية سراح أكثر من 2500 سجين قبل الموعد المحدد للإفراج عنهم حتى منتصف مايو الجاري، خوفا من تفشي كورونا وسط المحتجزين.

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