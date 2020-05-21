وليد سعد ينتهي من تلحين «ما تغيبش ثواني» لـ وائل جسار

‏انتهى الملحن وليد سعد من تسجيل ألحان أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى" فى أول تعاون مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، والأغنية يقدمها المطرب وائل جسار.أغنية "ما تغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، والتوزيع الموسيقي لـ وليد شراقي، والفيديو كليب من إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرحها أول أيام عيد الفطر المبارك.قدم وليد سعد عددًا من الألحان التى ارتبطت باسم الفنان وائل جسار، أبرزها "مشيت خلاص"، و"خلينى ذكرى"، و"غريبة الناس"، و"يوم زفافك"، و"بتوحشني"، و"لمين هعيش".