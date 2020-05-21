التخطيط: 80% زيادة في الاستثمارات الحكومية بقطاع الصحة

الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الموازنة الجديدة لن تتضمن قرارات أو إجراءات قاسية على المواطن.وأشار "زهران" فى تصريح لـ"الدستور" - إلى أن تعديلات مشروع الموازنة مؤخرًا لم تشمل تحميل المواطن أعباء إضافية وإنما ركزت بشكل أساسى على تخفيف تداعيات أزمة كورونا وتحسين موارد الدولة لتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمة، إلى جانب دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.وأوضح أن الموازنة الجديدة شهدت لأول مرة زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهه لقطاع الصحة بما يقارب الـ 80% لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا.وتابع ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لرقمنة الخدمات والتحول الرقمى بنسبة 300% فى إطار تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية إلكترونيًا والحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف، وكذلك تضمنت الموازنة زيادة كبيرة باستثمارات التعليم فى حدود 76%، مع مضاعفة تمويل مبادرة حياة كريمة إلى 8 مليار جنيه.ولفت إلى أن معدلات انتشار كورونا بين المصريين مازالت فى نطاق آمن يسمح بالسيطرة وغير مقلقة، بما يسمح بعودة عجلة الإنتاج تدريجيًا كما حدث فى الصين وأمريكا، موضحُا أن رصد تطور معدلات الإصابة والوفاة لا يتم فى المطلق وإنما تحدد النسبة الحقيقية قياسًا إلى عدد السكان الذى يتخطى الـ 100 مليون نسمة وبالتالى فإن مقارنة معدلات الإصابة فى مصر بدول أخرى لا يتعدى عدد سكانها الـ 20 مليون نسمة أمر غير منطقى.