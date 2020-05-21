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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الشرقية» تستعد لاستقبال عيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 04:38 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف حملات الرقابة على جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أن ذلك سيتم من خلال حملات دورية مستمرة طوال أيام العيد، موجها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة، حفاظًا على الصحة العامة ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين فى مثل تلك المناسبة‪.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية أن هناك ٢٥٢١ مخبزًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بدءًا من الساعة ٥ صباحًا حتى ٥ مساءً لإنتاج ٢١ مليونًا و١٦٧ ألف رغيف خبز يوميًا، لافتة إلى أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وتم صرف ٣ حصص بالإضافة إلى يومى احتياطى كمخزون استراتيجي بالمخابز تجنبا لحدوث أى أزمات طارئة.

أوضحت وكيلة الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأساسية تكفى احتياجات المواطنين اليومية، مشيرة إلى أنه يوجد ٩٢١٥ طن سكر، بالإضافة ٧٨٠٠ طن جاهز للصرف حتى نهاية الشهر الجارى كما أنه يوجد ٢٦٣٩ طن زيت و٨٣ طن دقيق أبيض و٨٦٣ طن أرز و١٧ طن شاى و٣١٠٩ كرتونة صلصة و٢٩٠ طن مكرونة جميعها تكفى لنهاية الشهر الجارى.

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