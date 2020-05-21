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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كاظم والجسمي في احتفالات «ثقافة أبوظبي» بعيد الفطر أونلاين

الخميس 21/مايو/2020 - 03:33 م
الجسمي
الجسمي
جمال عاشور
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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية البارزة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك خلال عيد الفطر السعيد من 23 مايو وتستمر حتى 25 مايو، لتقدم أفضل العروض الغنائية الحية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وتم إطلاق هذه المبادرة بهدف دعم الجماهير خلال فترة التباعد الاجتماعي وحظر السفر عالميًا. وتعد السلسلة الترفيهية جزءًا من منصة #StayCurious، والتي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الشهر الماضي لتبث أفضل التجارب الافتراضية والمحتوى التعليمي والترفيهي لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

كما ينضم المجمّع الثقافي لاحتفاليات عيد الفطر السعيد من خلال تنظيم بثّين حصريين لحفلين غنائيين مباشرةً عبر قناته على "يوتيوب"؛ ويُحيي أولهما النجم العربي كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما المغني الإماراتي حسين الجسمي يوم 25 مايو. يأتي تنظيم الحفلين في إطار مبادرة "الثقافة للجميع" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، والتي توفر محتوىً افتراضيًا من متاحف ومعالم ومواقع الجذب الثقافي في إمارة أبوظبي.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "هذا أول عيد فطر يصادفنا تحت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لذلك فقد كان من الأهمية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن تطلق مجموعة من الفعاليات الافتراضية لبثّ السعادة والتشويق وبهجة العيد بين الجماهير. نشكر جميع الفنانين والمتحدثين الذين شاركوا معنا لجعل سلسلة الفعاليات هذه استثنائية تجمع بين أبزر نجوم الفن وخبراء التحفيز في المنطقة والعالم، ونتمنى أن يستمتع الجميع بالعروض التي قمنا بتحضيرها من أجلهم."

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