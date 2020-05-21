6 رسائل من السيسي في افتتاح «بشائر الخير 3»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مشروع التطوير الحضاري «بشائر الخير 3» بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية."الدستور" ترصد أهم ما جاء في الافتتاح من رسائل وجهها رئيس الجمهورية اليوم الخميس والتي قال فيها:• إن الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أن هذه القدرات مثل أجهزة العناية المركزة وأجهزة التنفس، يتم استخدامها أيضا للأمراض الأخرى وباقى الأزمات الصحية بالإضافة إلى أزمة كورونا.• وتعليقًا على أزمة التكليف بين الأطباء ووزارة الصحة قال الرئيس: «سامع فيه جدال في تكليف الأطباء من فضلكم، ده وقت يجب التكاتف فيه مع مصر لمواجهة هذا الأمر، ولكم مني كل الشكر والتقدير.• استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، التجمعات التى تحدث الآن في وسط البلد بسبب عيد الفطر، وانتظار السيارات في الشوارع، موجهًا بسرعة فتح الجراجات ومنع الفساد.• لا توجد دولة تسمح ببناء عمارة أو منشأة من 14 دورًا بدون أى مرافق، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانونى لمن يقوم ذلك.• ونصح السيسي المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد وزيادة المناعة خلال هذه الفترة الحرجة، مشيرًا إلى أن الرياضة والتغذية السليمة هي الحل.• وقال الرئيس السيسي:" لما جينا نتكلم على محور المحمودية من سنتين كان رد فعل الرأي العام مش مستريح، وده مقدر، لكن ليه بنعمل المحور ده لأن مش ممكن أتكلم على مجتمعات عمرانية جديدة من غير بنية أساسية من ضمنها الطرق."