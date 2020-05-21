إنهاء العزل في مستشفى العلمين والعودة لاستقبال أهالي مطروح

قال الدكتور شريف الشناوي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، إنه تم إنهاء العزل في مستشفى العلمين النموذجي، منطقة العزل الثانية في محافظة مطروح.وأوضح وكيل مديرية الصحة بمطروح، لـ"الدستور"، أنه تتم أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع أقسام مستشفى العلمين، ليعود إلى عمله واستقبال الأهالي وتقديم الخدمة الطبية لهم.يذكر أنه تم تجهيز مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح ليكون منطقة عزل ثانية في المحافظة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على أعلى مستوى لكيفية التعامل مع مصابي كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهم أثناء التعامل مع المصابين.