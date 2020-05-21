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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأدوات الصحية» تشيد بقرار عودة الحياة التجارية بعد العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 12:39 م
المهندس متى بشاي
المهندس متى بشاي
دعاء أبو العزم
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رحب المهندس متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بقرار الحكومة الخاص بإجراءات فتح المحلات بعد العيد.

وقال "بشاي" ان مواعيد فتح المحلات تعتبر مناسبة كمرحلة أولى في التخفيف من إجراءات الحظر، مناشدا في الوقت نفسه كل أصحاب المحلات والشركات بأن يتخذوا أقصى الإجراءات الاحترازية والتعقيم من غسيل المحلات وتطهيرها بشكل مستمر، ومراعاة غسل الأيدي للموظفين والعمال باستمرار بالماء والصابون، والالتزام بارتداء الكمامة ومنع التزاحم.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون بعد ذلك موعد الغلق ممتدا الى الساعة 10 مساءا خاصة في أيام الصيف لأن معظم السيدات والمستهلكين عامة، ينزلون للسوق في الأيام شديدة الحرارة بعد العصر، وبالتالي فإن فترة التسوق تكون قصيرة، وهو ما قد يؤدي الي التزاحم لكن مع فتح الوقت للمحلات تدريجيا يستطيع المستهلك ان يجد الوقت الكافي للتسوق دون تزاحم.

وتابع " بشاي": "أتمنى ان تنتهي تلك الغمة قريبا لكن علينا أن نتعلم منها عدة دروس، منها عدم التزاحم والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص والطهارة والتعقيم دوما".

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اعلن أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم التوافق على أنه من يوم الأحد القادم وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس.

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