ضبط مخزنين يبيعان أدوية مهربة جمركيًا في التجمع

تمكن ضباط مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية دون ترخيص بالقاهرة.وأكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات، كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "دون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن طالب، وحاصل على بكالوريوس تجارة.بالتفتيش، تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التى تُباع دون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.بمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما الأدوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.وضبط اثنين مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات، كائن بمنطقة التجمع الخامس، دون ترخيص، وبداخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.